Travesía a nado por el Miño «EuNadoPorEles»

Este domingo, Laias Caldaria acoge la primera edición de la Travesía Solidaria «EuNadoPorEles e Por Elas» una travesía solidaria en la que los fondos obtenidos se destinarán a la Asociación Española contra el Cáncer (AECC), en total de 62 nadadores y nadadoras recorrerán hasta 30 pruebas recorriendo el río Miño.