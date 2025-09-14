Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Travesía a nado por el Miño «EuNadoPorEles»

Este domingo, Laias Caldaria acoge la primera edición de la Travesía Solidaria «EuNadoPorEles e Por Elas» una travesía solidaria en la que los fondos obtenidos se destinarán a la Asociación Española contra el Cáncer (AECC), en total de 62 nadadores y nadadoras recorrerán hasta 30 pruebas recorriendo el río Miño.

