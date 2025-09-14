Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Rechazo a los cambios del bus en Beiro, Palmés, Castro de Beiro y Vilar

Reunión matenida por las parroquia de Beiro y entorno. | Fdv

REDACCIÓN

Ourense

Los vecinos de las parroquias de Beiro, Vilar de Astrés, Palmés y Castro de Beiro se reunieron para analizar el nuevo modelo de itinerarios y líneas de bus que quiere implantar el martes el Concello y reclaman que mantenga un servicio de transporte que responda a sus necesidades reales.

Tras el encuentro concluyeron que la propuesta del alcalde «no soluciona las necesidades de la población, que hasta ahora estaban cubiertas con el servicio existente y piden que «lo que funciona no se cambie». «El que funciona bien no precisa cambios. Por eso trasladamos las siguientes demandas para mejorar, y no empeorar, el transporte urbano es decir la Línea 13 (actual 13A y 13B Palmés–Residencia/Cuña). Solicitamos desdoblar la línea 13 en las dos existentes (13A y 13B) para garantizar una mejor cobertura. En la línea 13 A proponen mantener el recorrido actual, solo modificado para pasar por el centro de salud de A Ponte , respetando la salida de Palmés a las 7.45 horas y la línea 13 B mantener la actual», explican. «Dsde un tono constructivo pero firme», anuncian que se movilizarán si no se garantiza un buen servicio para las parroquias mencionadas.

