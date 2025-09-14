El Puente Viejo, un poco más joven, tras la delicada limpieza en vertical

El Puente Romano, también llamado Puente Viejo, ha rejuvenecido pese a sus 20 siglos de historia. No tiene ya ni una mala hierba ni arenas que pongan en riesgo su estructura. La Xunta concluyó los trabajos de limpieza de vegetación, que consistieron en tareas especializadas en vertical, en los que los operarios, colgados desde el pretil fueron retirando una a una plantas.

El Puente Romano muestra su nueva cara tras la compleja limpieza vertical

La limpieza se hizo en los tallamares del puente y los paramentos de cantería, indica la Xunta, así como en las juntas, con la eliminación de la tierra y raíces. Los trabajos se realizaron de manera vertical y sin realizar perforaciones, con herramientas y medios manuales y sin afecciones al puente ni al río Miño.

Estas intervenciones complementarán a las de mejora que se su entorno, como la nueva escalera conformada de bajada al paseo del Miño. A esto se suma también la pavimentación del entronque del puente con As Caldas, cuyas obras de humanización están ya finalizadas, y las actuaciones de puesta en valor y mejora de la iluminación ejecutadas en los años anteriores en el entorno del puente y capilla de Os Remedios.