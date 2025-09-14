El PSOE de O Ribeiro aspira a representación Mancomunidad

Desde el PSOE reclaman que la Mancomunidade de Concellos do Ribeiro se abra a la participación de todos los grupos políticos, garantizando representación de las oposiciones municipales, y se establezcan mecanismos claros de transparencia, control y fiscalización de los recursos públicos que gestiona.

Los portavoces socialistas de los concellos que conforman dicha Mancomunidad denuncian una situación de «opacidad» y «hermetismo» en este ente supramunicipal integrado «únicamente por los alcaldes y ediles del PP que gobiernan nuestros concellos, sin que exista ningún mecanismo de participación ni representación para los grupos de la oposición». Se quejan de que un ejemplo claro de ese hermetismo son los talleres de empleo, «que deberían servir para ofrecer formación y oportunidades laborales reales a los vecinos, pero que se convierten en herramientas de propaganda». Se preguntan «cuántas de las personas participantes en estos talleres fueron elegidos con criterios objetivos y transparentes cuantas por afinidad política».