El PP urge a la CHMS que evite la llegada de ceniza a los ríos

Los diputados del PP Argimiro Marnotes y Noelia Pérez urgen al Gobierno central y a la Confederación Hidrográfica do Miño-Sil la realizar los trabajos necesarios para evitar que las cenizas de los incendios lleguen a los ríos. Y es que «una vez apagados los incendios es fundamental crear las barreras anticontaminantes necesarias, como ya viene haciendo la Xunta desde el mes de agosto en las zonas de su competencia, como es el caso de la cuenca hidrográfica Galicia-Costa», manifiestan.

Ayer visitaron la parroquia de Requeixo en el Concello de Manzaneda, donde lamentaron «el retraso con el que la Confederación se puso a trabajar para evitar los arrastres del agua, haciendo oídos sordos a la propuesta realizada por la Xunta a finales do mes de agosto para mantener una reunión de coordinación de estos trabajos preventivos». Advierten «no se puede perder más tiempo porque entramos en época de lluvias y los arrastres de cenizas pueden provocar muchos perjuicios en los ríos y captaciones de agua. Piden además al Gobierno central que atienda la demanda de la Xunta de enviar medios humanos y materiales para ayudar en la recuperación de las zonas afectadas por los incendios.