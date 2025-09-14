O Carballiño impone silencio ante una línea de alta tensión
A. Ferradás
Ourense
Espazo Común siente «vergüenza e indignación» por el convenio firmado en el mes de marzo por el alcalde de O Carballiño con las empresas que pretenden construir una línea de alta tensión que atraviesa el municipio. No le extraña que el PP-PSOE lo mantuviera oculto para que los ciudadanos no tuvieran conocimiento, ya que el Concello «se comprometió a cumplir una cláusula de confidencialidad» que implica no dar información del proyecto.
