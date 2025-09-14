Dos millones de euros para ampliar el Ceip Ben Cho Sey

El conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades y Formación Profesional, Román Rodríguez, participó en la presentación del proyecto de ampliación del Colegio Plurilingüe Ben-Cho-Shey, del Pereiro de Aguiar, con un presupuesto de casi 2 millones . La previsión es comenzar esta nueva actuación, que tiene un plazo de ejecución de 10 meses, en enero de 2026, de tal forma que esté lista para finales del próximo año.

En el semisótano se creará un patio cubierto para el alumnado de Infantil con un nuevo núcleo de aseos que dé servicio la esta zona de los espacios exteriores. A la planta baja se incorporara un nuevo aula de Educación Infantil, biblioteca y local para la asociación de madres y padres, mientras que en la primera planta se habilitarán una nueva aula de Educación Primaria, tres aulas de desdoble y una creativa.

Se ampliará el área de comedor, los núcleos de aseos de las plantas baja y primera y el espacio de la sala de profesores, y se trasladará el actual archivo y la un local de mayor superficie en la planta baja.

En la zona de acceso al centro escolar, se proyecta una pérgola cubierta que permita a la comunidad educativa acceder al interior del colegio sin necesidad de mojarse los días de lluvia. La mayores, se realizarán mejoras en la instalación de extinción de incendios y en los sistemas eléctrico y de ventilación.