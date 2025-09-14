Herida la conductora de una motobomba de incendios al volcar en Muíños
La trabajadora tuvo que ser trasladada a Ourense en un helicóptero medicalizado
La conductora de una motobomba de incendios ha resultado herida en Muíños, en la provincia de Ourense, al volcar el vehículo mientras se dirigía a atender una alarma por un posible incendio.
La trabajadora tuvo que ser evacuada por el helicóptero medicalizado al Hospital de Ourense, aunque no presentaba heridas de gravedad, según informan fuentes de la Consellería do Medio Rural.
Por su parte, el 112 Galicia recibió el aviso del accidente a través del personal del distrito forestal de la zona, que señaló que el vehículo quedó volcado en la carretera a la altura del kilómetro 7 de la OU-1205, a su paso por la parroquia de As Maus de Salas.
Nada más llegar al lugar, los medios comprobaron que la persona estaba ya en el exterior y permaneció consciente en todo momento. En el operativo participaron los servicios sanitarios, la Guardia Civil de Tráfico, el GES y los voluntarios de Protección Civil de Muíños, así como los servicios de mantenimiento de la carretera.
