«Expofamilia»: una feria con talleres y charlas para asesorar en la crianza

Este fin de semana el espacio de Expourense (Finca Sevilla, S/N) acoge la segunda edición de «Expofamilia», una feria dedicada a la salud y el bienestar en el ámbito familiar. En este evento, se busca reunir a las familias de cara a profundizar en la crianza a la vez que ofrecen los conocimientos «actualizados» que deberían tener los padres, bajo una perspectiva feminista y de inclusión de la mano de diversos profesionales en varias materias.

Una de las tiendas del recinto de Expofamilia / Roi Cruz

Comenzó el año pasado en A Limia, sin embargo, este año la feria decidió mudarse al recinto de Expourense tras el éxito que cosecharon tras su primera edición.

Una de las ponencias de ayer. | Roi Cruz

Mary Salgado, una de las organizadoras de la feria, explica que buscan reunir a profesionales de todo tipo relacionados con «la salud, el bienestar y la educación a través de las ponencias de psicólogos, matronas, hasta un higienista dental», entre otros.

Como novedad este año cuentan con un «espacio de diálogo» en el que tratan la maternidad real, en las que destacan el papel de María Mera y Raquel Atanes, actriz y periodista. Una manera de acercar a las madres las diferencias que hay entre las expectativas y la realidad de la maternidad, que permita concienciar de la dificultad de ser madre quitando una carga moral muy importante que siempre ha recaído mayoritariamente sobre ellas en el papel de la crianza.

Cuentan con más de 50 actividades en su programa pensados para todas las edades. Además de las charlas, el espacio cuenta con una zona de juego para los pequeños, con hinchables y talleres adaptados, que está pensada para que ellos puedan jugar y entretenerse mientras los mayores disfrutan de las ponencias.

También existe una zona de voluntarios y asociaciones, donde las familias pueden informarse respecto a asuntos de enfermedades o cuestiones de neurodivergencia con los pequeños. Algo que Chema Fernández, padre de Xiana y Lúa, agradece y considera «muy interesante». Chema explica que él tiene TDAH (Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad) y es consciente de que seguramente sus hijas puedan tenerlo de mayores, por lo que integrar conocimientos adaptados para su crianza es vital y es algo que antes, cuando él era pequeño, no había.

Allí se pudieron ver stands como los de ADAHPO (Asociación de déficit de atención e hiperactividad), Autismo Ourense o la Federación Galega de Enfermedades Raras y Crónicas, entre muchos otros.

Asimismo, dedicaron un espacio comercial para tiendas específicas dedicadas a la infancia, mostrando las opciones que da el comercio local y de proximidad al tener mucha marca ourensana. Entre las tiendas se pudo ver stands de Mamalús, Ualabí, Raíces o el de Alba Polo, de Plutón juegos, quien además iba a dar una ponencia sobre el «aprendizaje basado en el juego», sobre cómo ha cambiado este concepto en la crianza, y cómo se puede sacar un provecho educativo de este aspecto «de la misma manera que «leyendo un libro, explica.

Durante esta jornada de domingo también se podrá acudir, las entradas están disponibles en viveitx.co y da acceso tanto al recinto, como a las charlas y a los espacios infantiles disponibles.