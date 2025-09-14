«Exigimos unas termas públicas y de calidad; no todo pueden ser fiestas»

Actualmente la plataforma cuenta con más de 2.000 seguidores en su página y un núcleo duro formado por ocho personas que tratan de defender una mejoría en las intalaciones termales ourensanas de la misma manera que facilitar su acceso gratuito a los ourensanos para el disfrute de los numerosos beneficios que ofrece el termalismo.

¿Cuál diría que es el mayor problema que tienen las termas de Ourense actualmente?

Que la mayoría de vasos termales se encuentren cerrados. Además de la postura de el alcalde que se muestra como enemigo acérrimo del termalismo público, ¿porqué decimos esto? Se está viendo todos los días, por ejemplo, en lo que va del mes de agosto de 2023 a agosto de 2024. En ese periodo, Amigos das Termas solicitó a través de lo que es conducto reglamentario —el formulario de la página web del Concello—, una entrevista con el alcalde. Bueno, pues han sido 52 peticiones en total, es decir, una por semana cada semana del año.

¿Cómo diría que se encuentra la terma de Outariz ahora mismo?

Outariz se compone de tres vasos y, a parte, tiene una cafetería con sus terrazas que lleva cerrado desde el año 2022 que hicieron las obras. Mientras, en el año 2023 el alcalde dijo que en Semana Santa las iba a abrir en temporada alta y fechas señaladas, pues ni lo hizo ni tiene idea de que se haga. Outariz tiene dos zonas termales, la de Canedo —que solo tiene abiertos 2 de los 5 vasos que tiene—y Outariz entero, que se encuentra cerrado.

¿Y cómo valoran la situación en la piscina de As Burgas?

La piscina de As Burgas se reparó tarde, mal y nunca. La idea era adaptarla a la ley del termalismo del 2019 —ley, por cierto, nefasta para el termalismo público de Ourense— una vez que se hace la obra, el cCncello la recepciona y luego resulta que a los dos meses pierde agua…A día de hoy esta piscina termal no se encuentra abierta, el alcalde dice que se abrirán dentro de cuatro o cinco meses. Y que serán de pago, además, cobrando ocho euros por cabeza. Pero, vamos a ver, si la concesionaria que tiene el balneario de Outariz está cobrando 6,47 euros y ofrece una serie de servicios que no ofrecen las piscinas públicas termales. Hay una serie de incongruencias que no se entienden.

¿Por qué considera la ley del termalismo un problema?

En Galicia hay dos leyes termales, una del 95 que beneficia descaradamente a los balnearios. Aunque tiene una parte lógica ya que en ese momento no se contemplaba igual que ahora el termalismo público cuya idea nace después del 95. Así, más tarde, la Xunta de Galicia hace una ley termal que es la ley del 2019, la cual, es totalmente contradictoria a los intereses de Ourense. Igualmente, una vez adaptadas las cinco zonas termales públicas que tenemos, a dicha ley, la pregunta sigue siendo: ¿por qué no están abiertas? ¿dónde está el dinero que se gastó en ellas?

Las termas de O Muíño por fin abrieron como pedían, aunque no sin polémica entre Concello y la Xunta,

El Concello solo se ha limitado a poner unos letreros los cuales dicen que la Xunta recomienda no bañarse, pero eso se refiere tanto a las termas como el río en general. Y ese letrero ya estaba desde 2017 porque no es agua termal y no está sometida a los controles sanitarios.

¿Cómo ve la situación de O Muíño actualmente?

Esto sigue siendo un caos. Lo más importante es que llevan sin limpiarse desde hace meses, incluso cuando el alcalde y la concejala fueron a inaugurarlas no estaban limpias. Y limpiar es vaciarlas, pasarles una máquina con agua a presión y desinfectarlas. Llevan mucho tiempo sin hacerlo, y podemos demostrarlo.

¿Y cómo valoran el servicio del trenecito?

Hemos pedido por activa y por pasiva que pongan más. Sobre todo para la gente mayor y más teniendo en cuenta que el parking de Outariz está en obras. Si vienen en autobús desde la última parada hasta O Muíño hay kilómetro y medio. El alcalde dijo que hay 800 metros, pero eso es desde la pasarela blanca, y teniendo en cuenta la cantidad de gente mayor que viene, deberían ponerlo siempre y no solo el fin de semana.

¿Cuál es el balance la situación general que hacen desde la plataforma?

Sí es cierto que van haciendo caso a alguna cosa, como el tema del césped de la Burga do Canedo, Muíño y Chavasqueira y comienzan a poner los aspersores. Pero no se entiende que lo hagan a las 20.30 horas cuando aún hay gente. Los vigilantes prohíben la crema solar, y eso va en contra de las indicaciones de sanidad y del sentido común. Lo que tienen que hacer es estar pendientes de que cuando vayan a la terma pasen por la ducha, pero es más fácil prohibir que estar vigilando de verdad.

¿Cómo ven desde la plataforma el futuro del termalismo público en Ourense?

Lo cierto es que mientras esté este señor como alcalde, lo vemos muy oscuro. Es más, la intención de Jácome es cerrar toda la zona termal pública. Él es el culpable en la actualidad de que varias zonas termales cerradas y sin justificación ni explicación posible como son las de Outariz con su cafetería y su terraza. Que el 50% de la Burga de Canedo esté cerrado igual que la piscina de las Burgas, aparte de tener O Muiño abandonado.

Y, ¿usted como portavoz?

Yo estoy todas las semanas intentándolo, y lo único que pedimos desde la asociación de Amigos das Termas es que el alcalde de Ourenvea este derecho que tenemos y no solo las fiestas, pues el termalismo también es parte de la ciudad.

«Tienen que abrir los todos los vasos de baño para su disfrute »

¿Cuándo y por qué motivo surge la plataforma Amigos das Termas?La Asociación Amigos das Termas de Ourense suge en el año 2021. de la mano de un grupo de usuarios de la zona del Muiño, pero también de usuarios de de las demás termas públicas. Surge debido a la necesidad ante los problemas que se sucedían ya en esos años, como la s diversas zonas semiabandonadas, aunque no hay tantos problemas como hoy es cierto.¿Qué reivindican desde esta asociación? Lo que reivindicamosdesde esta plataforma es un termalismo público de calidad. Queremos que afecte a toda la zona termal. Que de aquellos 17 vasos que hay en las cinco zonas termales, que se encuentren todos abiertos para su uso y disfrute. Porque lo que es el mantenimiento y demás, ya va incluido en nuestros impuestos de modo que… Para algo pagamos los impuestos.