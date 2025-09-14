Detienen al exempleado de un bar como autor de un robo en el local
REDACCIÓN
Ourense
Agentes de la Policía Nacional detuvieron a un antiguo empleado como presunto autor de un delito de robo con fuerza en un bar de As Lagoas.
El hecho que origina el arresto tuvo lugar en la madrugada del día 13 de agosto cuando esta persona forzó y apalancó la persiana de entrada del establecimiento para acceder al interior, produciendo diversos daños en la misma. Entre los efectos sustraídos se encuentra la caja registradora, bebidas alcohólicas y dinero en efectivo.
Tras las investigaciones realizadas por agentes de la Brigada de Policía Judicial de la Comisaría, se identifica al autor, que resultó ser un antiguo trabajador del local. Practicadas las diligencias fue puesto a disposición judicial.
