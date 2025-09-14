Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Comida y techo para Tintín tras los incendios

Solicitan ayuda para que el perro sea evacuado de San Vidente de Leira

Tintín, el perro que se resise a abandonar San Vicente.

Adela ferradÁs

Ourense

Tintín, el perro abuelo de San Vicente de Leira, el pueblo gravemente afectado por el fuego que lleva años en las calles alimentado por algún vecino o por familiares de sus dueños fallecidos, sigue sin poder ser capturado, «no se deja coger y los vecinos no ayudan, todo lo contrario», apuntan desde la Protectora Arume de O Carballiño que está muy preocupada por su bienestar.

Por causa de los incendios del pasado mes, el pueblo fue desalojado en su momento, y aunque parte del mismo se quemó, Tintín sobrevivió, se quedó allí y sigue allí. La protectora Animales y Plantas de León se ofreció a hacerse cargo de él. Se puso en contacto con asociaciones de la zona que intentaron solucionar la situación para que Tintín pudiera ir a León.

Pero este viaje se está viendo dificultado ya que en San Vicente sus moradores consideran que el animal está mejor en la calle y comiendo lo que algún buen vecino quiera darle, cuando si viaja a León allí estaría bien atendido, alimentado, y bajo un techo. El perro quedaría a cargo de la protectora leonesa, y para su captura es necesaria la colaboración de los vecinos. Ahora más que nunca, ya que se acerca el invierno y es un animal de mucha edad que requiere más cuidados.

