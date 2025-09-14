Comida y techo para Tintín tras los incendios
Solicitan ayuda para que el perro sea evacuado de San Vidente de Leira
Adela ferradÁs
Tintín, el perro abuelo de San Vicente de Leira, el pueblo gravemente afectado por el fuego que lleva años en las calles alimentado por algún vecino o por familiares de sus dueños fallecidos, sigue sin poder ser capturado, «no se deja coger y los vecinos no ayudan, todo lo contrario», apuntan desde la Protectora Arume de O Carballiño que está muy preocupada por su bienestar.
Por causa de los incendios del pasado mes, el pueblo fue desalojado en su momento, y aunque parte del mismo se quemó, Tintín sobrevivió, se quedó allí y sigue allí. La protectora Animales y Plantas de León se ofreció a hacerse cargo de él. Se puso en contacto con asociaciones de la zona que intentaron solucionar la situación para que Tintín pudiera ir a León.
Pero este viaje se está viendo dificultado ya que en San Vicente sus moradores consideran que el animal está mejor en la calle y comiendo lo que algún buen vecino quiera darle, cuando si viaja a León allí estaría bien atendido, alimentado, y bajo un techo. El perro quedaría a cargo de la protectora leonesa, y para su captura es necesaria la colaboración de los vecinos. Ahora más que nunca, ya que se acerca el invierno y es un animal de mucha edad que requiere más cuidados.
- Tensión tras los incendios: una vecina reprocha a la alcaldesa de Carballeda de Valdeorras que «solo diga mentiras»
- «Ninguén xestiona o monte, e dirémolo en La Revuelta, en El Hormiguero e onde faga falta»
- Una casa rural ‘in English, please’
- La contaminación en As Conchas obliga a suspender una regata nacional a 10 días vista
- Una nueva puerta al mundo llamada Erasmus+
- El Concello, condenado a indemnizar a 62 policías por no velar por su seguridad
- Acuerdo unánime de los grupos municipales para que el bus urbano sea gratis en 2026
- Muere un octogenario tras ser atropellado por un turismo en una carretera de Verea