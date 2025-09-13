Yolanda Díaz pide unión «y no broncas» en la lucha contra los incendios
Agencias
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, se reunió ayer en el pueblo de San Vicente de Leira con alcaldes y vecinos de la comarca de Valdeorras, afectada a los incendios, y pidió a las administraciones que «se den a mano» y «dejen las broncas a un lado» para «ponerse a trabajar». «La política útil es esto, el resto son otras cosas», recalcó en declaraciones a medios.
La ministra destacó un encuentro que «sirve de ejemplo» de «cooperación institucional», con representantes locales «de todos los colores» que «se dan a mano» para «trabajar» y «evitar lo que se vivió este verano» en el futuro. «Quiero dar las gracias a todos los alcaldes de distintas formaciones políticas que están aquí defendiendo el bien común», añadió.
