El V Paseo da Saúde suma una veintena de entidades

El Concello de Barbadás impulsa el V Paseo da Saúde, una cita donde concurren asociaciones de pacientes, agrupaciones y entidades sociales que dan a conocer su trabajo diario en la provincia. A esta quinta edición, el próximo día 19, se suman tres participantes más (Cruz Roja, Alcohólicos Anónimos y Solidaridad Intergeneracional), siendo así más de una veintena el número de entidades participantes.

La actividad se presentó ayer y el alcalde, Xosé Carlos Valcárcel, alabó el trabajo llevado a cabo en la provincia por todas las asociaciones que ayudan, acompañan y asesoran a la población más vulnerable. Señala que «muchas veces sois las grandes olvidadas y por eso vuestro trabajo merece ser tan visibilizado en este Paseo». Valcárcel recordó que Barbadás es el único concello ourensano con esta iniciativa anual.

Así, la avenida de Celanova acogerá, en el entorno de la Rotonda da Familia, los stands de las agrupaciones, que explicarán su trabajo y sus programas de atención. Eva Penín, vecina de A Valenzá e integrante de la Asociación Galega de Covid Persistente, recordó el impacto de la reciente eliminación de la unidad específica para la enfermedad en el área sanitaria de Ourense, Verín y Valdeorras.

Protección Civil realizará diferentes demostraciones de técnicas de prevención dirigidas especialmente al alumnado de los colegios, pero también a los vecinos en general.