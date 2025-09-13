San Cibrao cede suelo a la Xunta para 12 viviendas de promoción pública

La dotación de nuevas viviendas protegidas es una de las demandas históricas de la ciudad, que tiene una larga lista de solicitantes que superan ya los 1.400 en las diferentes modalidades.

Al margen de la gran batería de viviendas que promoverá la Xunta en la zona de O Vinteún, ayer se dieron ya los pasos para dotar doce pisos de promoción pública en San Cibrao das Viñas.

La conselleira de Vivienda e Planificación de Infraestruturas, María M. Allegue, firmó con la alcaldesa San Cibrao das Viñas, Marta Novoa Iglesias, el convenio para la cesión gratuita de una parcela municipal para la construcción de un edificio de promoción pública para 12 viviendas en San Cibrao das Viñas.

Situada en la urbanización Gonoba, concretamente en la calle del Halcón, la parcela cuenta con una superficie de cerca de 470 metros cuadrados y fue en ese mismo lugar en el que se hizo la firma de cesión del presente acuerdo.

Allegue anunció, además, que ayer mismo se publicó en el perfil del contratante de la Xunta la licitación de la redacción del proyecto y dirección de obra del inmueble, por un importe de 95.485 euros. Las empresas interesadas en este contrato tendrán hasta el próximo día 24 de octubre para presentar sus ofertas. La inversión total estimada que hará el departamento que dirige María Allegue en esta actuación es de 2,3 millones de euros.

Además, ayer recordó que la Xunta abordará la construcción de estos nuevos hogares a través de la Sociedad de Vivienda Pública de Galicia (Vipugal). La conselleira destacó la colaboración con los ayuntamientos para alcanzar más suelos para la promoción de viviendas públicas con acuerdos ya con las administraciones locales de Narón, Carballo, Lugo, Pontevedra, A Coruña, Vilagarcía, Ames, Lalín y A Estrada, entre otros.

La titular de Vivenda e Planificación de Infraestruturas destacó que el Gobierno gallego «tiene un firme compromiso con San Cibrao das Viñas, pulmón industrial de Ourense y una de las zonas más importantes de Galicia en este sentido, y Ayuntamiento donde trabajan, solo en los polígonos, más de 8.000 personas». En esa línea, M. Allegue destacó que la Xunta está redoblando esfuerzos u en cuanto a la vivienda, el Gobierno gallego cuenta con más de 2.800 hogares en marcha, en diferentes fases de tramitación.