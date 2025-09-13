Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Renovación integral de las nueve calles del Barrio de Abaixo en Xinzo

A. FerrAdÁs

Ourense

El Concello de Xinzo inició la renovación integral del firme en el Barrio de Abaixo con una inversión de 280.000 euros, y que comprende nueve calles.

Esta actuación está financiada a través del plan provincial CooperOU de la Diputación con un plazo de ejecución de tres meses, siendo la fecha estimada de finalización el 14 de noviembre. El alcalde, Amador Díaz, y el edil de Obras, Ramón Gómez, supervisaron ayer in situ el inicio de los trabajos que cuentan con un plan de fases para minimizar las molestias a los vecinos. La intervención abarca las calles Camiño do Regueiro, Serra de San Mamede, Serra de Manzaneda, Pena Trevinca, Serra do Larouco, Serra de Queixa, do Furriolo, do Padrón y Xabier Prado Lameiro, que llevan varias décadas sin una intervención integral, acumulando desgaste y parcheos que afectaban la comodidad y seguridad del coches y peatones. Las arterias principales del barrio (Constitución, Galicia, Lepanto y San Roque) contarán con un proyecto específico.

