El profesorado convoca una huelga el 25 por los recortes

Con el curso académico iniciado hace apenas unos días, desde la CIG (Confederación Intersindical Galega) buscan concentrar a los ourensanos hoy sábado en una manifestación para denunciar el «malestar del profesorado gallego» que achacan a «los recortes, la privatización, censura y propaganda» por parte de la Consellería de Educación, que se ha visto «aumentada» con el actual presidente, Alfonso Rueda, de la Xunta de Galicia. Convocan, además, una huelga general de la enseñanza con fecha el jueves día 25 de este mes.

Buscan con ello una rectificación, dicen, por parte de la Xunta en cuanto a la política educativa ya que la actual «no reduce los ratios del alumnado ni la burocracia». Reclaman la vuelta al anterior horario del profesorado que era el que se usaba en 2011 y denuncian que la situación de los últimos 16 años es de auténtica precariedad laboral, la cual se incrementó aún más desde la pandemia y deja un gran número de bajas anticipadas «a consecuencia de las condiciones de trabajo».

«Este curso comienza sin ninguna medida positiva que revierta esta situación y la Xunta maquilla datos falsos de incrementos de personal. La Consellería de Educación tiene un mes para iniciar la negociación de una tabla reivindicativa básica y animamos al profesorado a que se sume a las movilizaciones convocadas: una manifestación nacional en Compostela hoy, a las que están invitadas a participar familias, alumnado, colectivos y ciudadanía a quien le importa el futuro de la enseñanza pública», reza el comunicado de la confederación.

Advierten de que si las demandas de la comunidad educativa no son atendidas, se «intensificarán las movilizaciones y protestas».

Además, culpan a la consellería de estar «obsesionada con la imagen y la publicidad». Señalan que se destinan ingentes recursos cada año en eventos y asesorías pero que también ejercen la censura en los centros.

Datos irreales

También acusan a la consellería de inventar las cifras en torno al número de profesores existente. Alegan el empleo de datos «irreales» por parte de la institución e «intentar manipular» con ellos a los medios de comunicación. «Si es cierto que aumenta el profesorado. ¿Por qué non da datos segregados por etapa?», reprochan al gobierno.

Faltan especialistas de atención, desdobles y citan innumerables problemas a mayores dentro de los centros que engloban el rural gallego por lo que exigen cambios y mejoras al respecto.