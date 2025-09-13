Placeros y gobierno local se verán las caras el próximo día 17 en el juzgado

Los desencuentros del actual gobierno local de Ourense con la asociación de comerciantes que gestiona las instalaciones públicas de la plaza de abastos de As Burgas se dirimirán el próximo día 17 de septiembre en otro terreno el Juzgado de lo Contencioso número 2 de de la ciudad.

Allí se celebrará ese día la vista con profusión de testigos por ambas partes, tras la demanda presentada por los placeros al contencioso, solicitando la suspensión del expediente que emitió el Concello en abril de este año, en el que le daba 9 meses a los comerciantes para que abandonasen el inmueble provisional de la alameda en el que trabajan y regresen al edificio civil de la plaza que está aún sin acabar de rehabilitar.

El problema, según los demandantes es que «ese desahucio encubierto» en tiempo récord de la Alameda, que pretende el Concello, es para que vayan al edificio histórico de la plaza de abastos, totalmente vacío en el interior e inutilizable, porque no tiene ningún tipo de infraestructura eléctrica ni dotación básica alguna, alegan.

Esa obra de coste millonario, debería ser asumida, alegan, por el Concello, pero culpan al alcalde, Gonzalo Pérez Jácome, de querer que lo costeen los placeros, al romper el acuerdo con ellos y con la Xunta, por el que esta última aportaba 1,4 millones para rematar la adaptación interior que resta en la plaza.