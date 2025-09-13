Muere un hombre y una mujer resulta herida al volcar su quad en Ourense

Un hombre perdió la vida y una mujer resultó herida tras salirse de la vía el quad en el que viajaban y colisionar con el poste de cierre de una finca en el municipio ourensano de Sarreaus.

Según la información del 112 Galicia, el suceso se produjo minutos antes de las 23.00 horas de este viernes y fueron los profesionales sanitarios los que dieron la voz de alarma.

Una vez en el punto los sanitarios solo pudieron confirmar la muerte de un varón, de 37 años de edad, mientras que su acompañante, también de 37 años, fue evacuada al hospital en ambulancia.

En el operativo también colaboraron Urxencias Sanitarias de Galicia-061, la Guardia Civil de Tráfico y el GES de Laza.