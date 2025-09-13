Muere tras caer por un terraplén en Ourense

Conmoción en el concello ourensano de A Veiga por el fallecimiento esta mañana de una mujer tras caerse por un terraplén.

Un particular contactó con el 112 Galicia minutos después del mediodía señalando que tenía constancia de este suceso a través de una persona que acompañaba a la fallecida. Según esta primera información, la mujer se cayó por un terraplén a la altura del kilómetro 9 de la O-0856, en la parroquia veiguesa de Prada. En el momento del aviso, permanecía inconsciente.

Los medios llegaron rápidamente al lugar del accidente, y los efectivos del GES de A Veiga se encargaron de su rescate. A continuación, le practicaron maniobras de reanimación, pero sin éxito. Los servicios sanitarios solo pudieron confirmar el fallecimiento de la implicada. En el operativo participaron Urgencias Sanitarias de Galicia-061, la Guardia Civil de Tráfico, el GES y la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de A Veiga. Desde Urgencias Sanitarias se movilizó el helicóptero medicalizado con base en Ourense.