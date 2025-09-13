Luto en Sarreaus, tras morir un joven y quedar grave su pareja al volcar su quad

El Concello ourensano de Sarreaus,ha decidido suspender las fiestas patronales que estaba celebrando este fin de semana en señal de duelo por la muerte de un joven, natural delmunicipio, que falleció la noche del viernes en un accidente de quad, en el que resultó herida de gravedad su pareja, con la que tienen un hijo de corta edad.

El accidente tuvo lugar a las 23.00 horas, cuando el joven, de 37 años, pilotaba un quad en el que circulaba acompañado por su pareja, de la misma edad. El vehículo se salió por la margen derecha y colisionó contra un poste del cierre de la finca. Como consecuencia del impacto el conductor falleció en el acto, y la mujer fue traslada al Complejo Hospitalario Universitario de Ourense, en estado crítico según el parte policial.

Hasta el lugar de Freande, próximo a las piscinas públicas , movilizó el 112 a Urgencias Sanitarias que solo pudieron certificar el fallecimiento del hombre así como Guardia Civil de tráfico y el GESde Laza.

El alcalde de Sarreaus, Gumersindo Lamas, lamentaba este accidente, que se produjo cerca de la casa familiar de los abuelos del joven, con los que pasaban estos días para disfrutar de las fiestas patronales. La conmoción generada entre el resto de los vecinos, obligó a suspender las fiestas patronales en honor a la Virgen del Dulce Corazón de María que acababan hoy.