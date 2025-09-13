Luis Menor recibe a César Blanco, el nuevo presidente de la CEO ourensana

El presidente de la Diputación, Luis Menor, recibió en el despacho del Pazo Provincial al nuevo presidente de la Confederación Empresarial de Ourense, César Blanco, designado de manera unánime por la junta directiva de la entidad tras la muerte de la anterior presidenta, Marisol Nóvoa. Según los estatutos de este organismo, Blanco ocupará este puesto de manera provisional hasta las próximas elecciones, que tendrán lugar en un plazo máximo de un año.

En esta primera reunión institucional entre ambos presidentes, los máximos representantes de la Diputación y de la patronal ourensana acordaron mantener intacta la cooperación y colaboración entre ambas entidades. «El tejido empresarial es el gran motor que impulsa la economía de nuestra provincia», recalcó Menor para señalar que la institución provincial seguirá reforzando su alianza.

César Blanco se mostró con total disponibilidad y voluntad para continuar los proyectos iniciados en el mandato anterior y afrontar los retos que el colectivo tiene en la provincia.

Ambos tuvieron un emotivo recuerdo hacia anterior presidenta de la CEO, destacando la gran aportación y legado que dejó.