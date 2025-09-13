Los ingresos en jóvenes se disparan

La atención psiquiátrica en Ourense se organiza a través de distintos niveles y áreas, que pueden englobarse en cuatro grandes ámbitos.

Según explica la jefa de la unidad de Psiquiatría, María Tajes, el primero parte del ámbito de la hospitalización. «Tenemos 24 camas para pacientes agudos que están en el hospital Nuevo y 70 camas de rehabilitación de pacientes con trastornos psicóticos en Piñor, normalmente», donde los cuidados de rehabilitación que se precisan son más prolongados que la hospitalización.

Relata que es en el hospital nuevo donde se tratan la mayoría de pacientes agudos, donde «la mayoría de los ingresos parten de la psicosis, trastornos depresivos y los trastornos de personalidad». Según Tajes, dentro de estos trastornos con frecuencia ingresan pacientes con intentos de suicidio previos que es algo «transversal a muchas patologías».

Además, cuentan con otra área vinculada a lo que es la hospitalización a domicilio, con un equipo encargado de hacer el tratamiento domiciliario que se enmarcan en los profesionales del hospital Santa María Nai.

Y por último, el ámbito infanto-juvenil, donde «se atienden cuestiones de características muy generales, desde cuadros más leves. Por ejemplo desde trastornos de la pregnancia, trastornos por déficit de atención, etc. Hasta patologías que requieren una atención más intensiva, como son los TCA (Trastornos de Conducta Alimentaria) o los trastornos de desarrollo, autismo, etc», precisa la psiquiatra.

El triple de ingresos

Pero, ¿qué es lo que más preocupa dentro del campo psiquiátrica en Ourense. Según la jefa del servicio, desde hace unos años, la atención a problemas de salud mental se amplió puesto que muchas de las enfermedades de salud mental se han disparado, desde la depresión, la ansiedad, los TCA, etc.

La jefa de área, María Tajes, tiene muy claro cuáles son los problemas que más afectan a los ourensanos. «Yo hablaría de los últimos dos o tres años, el cambio más notorio claramente es el incremento de atención en salud mental de la infancia y de la adolescencia en todo tipo de circunstancias», explica Tajes.

Estos casos, según la doctora, pueden variar desde los niños y niñas que padecen trastornos de aprendizaje, trastornos atencionales, fobias o trastornos de ansiedad. Pero que también se ven casos en adolescentes que presentan situaciones de regulación emocional y situaciones de problema con la alimentación. «Muy notoriamente problemas que bien motivan los ingresos hospitalarios por diferentes causas, en algunos casos los trastornos alimentarios, intentos de suicidio y trastornos de conducta, son las principales causas de ingresos en menores y el número total de menores ingresados», concreta.

«Estamos hablando de que en prepandemia un ingreso de un menor era una circunstancia más excepcional y teníamos, a lo mejor, uno o dos menores ingresados y actualmente hemos llegado a triplicar esas cifras», asevera Tajes.

La jefa de psiquiatría en Ourense refiere a que se han triplicado las cifras de ingresos de menores de edad desde el año 2021. Sin embargo, no lo asocia como en otros centros hospitalarios de la comunidad gallega al aumento de los TCA. «Yo no tengo tanto la sensación de que los trastornos de conducta alimentaria se hayan incrementado. Siempre han estado ahí», matiza la profesional.

«Sí que percibimos un incremento de casos donde es necesario hacer una intervención casi más de carácter preventivo, precoz o psicoeducativa», concreta, «pero en los casos de trastornos de conducta alimentaria graves, honestamente, la situación no se ha modificado de forma relevante en los últimos años».

Pese a que los TCA siguen en el punto de mira, preocupa más el aumento de otro tipo de trastornos a edades tempranas. En especial este mes, que el mes dedicado a la prevención del suicidio, con la celebración del Día Mundial de Prevención del Suicidio el pasado miércoles día 10 de septiembre.

Tajes denuncia que en Ourense «hemos visto un claramente un incremento en los casos de trastornos ansioso-depresivos y los intentos autolíticos en menores. Ese tipo de circunstancias vinculadas a trastornos de diferente índole sí que se han visto incrementados».

El suicidio es junto con los accidentes de tráfico la principal causa de muerte no natural entre los jóvenes. Según los datos ofrecidos por la plataforma nacional del suicidio en el año 2023, en Galicia hubo un total de 310 suicidios, suponiendo un 7,5% del porcentaje del total nacional.

De esos 130, un total de 28 fueron registrados en la provincia de Ourense; por grupos de edad hubo uno registrado por la franja que va desde los 10 años a los 24; tres en la franja de los 25 a los 39 años; 12 de 40 a los 64 años y otros 12 en los mayores de 64 años de edad.

Si es cierto que la mayor parte que fallecen son mayores de 65 años. La doctora Tajes lo explica de la siguiente manera: «En Ourense el porcentaje de suicidios en mayores de 65 años, representaba en torno al 50% hace 15 años. Sin embargo, esto ha descendido ligeramente y ahora, es en torno al 40%. Luego, los porcentajes en menores de 29 años se han incrementado en torno al 10%», aclara.

«Lo primero que se ha de hacer es valorar el riesgo. Esto viene acompañado de una valoración del estado de voluntad, de una evaluación diagnóstica», explica la doctora. Tras esta evaluación el personal sanitario traza un «plan terapéutico» y «un plan de seguridad».

Mediante este protocolo, se lleva acabo una serie de estrategias que se han elaborado según la situación concreta de esta persona.

Y es que en la unidad psiquiátrica de Ourense, la media de atenciones urgentes con respecto a conductas suicidas es de 20 pacientes adultos por semana. Si bien, «las personas que presentaron un intento de suicidio como tal, son incluidas en un programa de prevención específico», concreta Tajes.

Así, en Ourense Taje y el resto de sanitarios y trabajadores de psiquiatría pueden llegar a atender hasta a 180 personas al cabo del año. Preocupa sobre todo el aumento que se ha producido desde 2019 a 2023 en el área infanto-juvenil. Si bien es cierto, las cifras remitieron ligeramente en el 2024 y aún es pronto para dar las de este año, insisten, hay que vigilar la salud mental en los jóvenes.

Consejos clave para poder combatir el suicidio

Ourense cuenta con su primera unidad específica de Prevención del Suicidio creada a nivel nacional en el año 2008, y su Programa de Intervención Intensiva (PII) en conducta suicida cuenta con una larga trayectoria. Así, lanzan una serie de recomendaciones para poder detectar casos de riesgo. En primer lugar, recalcan que la comunicación es clave, sea cual sea el ámbito. Advierten que no es bueno dejar sola a una persona que esté en situación de crisis de salud mental, sino que se debe acompañarla sin juzgarla. Otro punto es contactar con el 061 ya que cuenta con un protocolo concreto para actuar debidamente.Es necesario escuchar con empatía y sin juzgar, validar los sentimientos y tratar de minimizar el dolor. Ayudar a mantener a la persona y alejarla de riesgos como el alcohol, drogas, o medios letales. Favorecer a este persona una situación de apoyo, intentar encaminarla para que vea y sea atendida por un profesional, sus familiares o su red de apoyo es vital también en el proceso; así como realizar un seguimiento regular, estar presente tras la crisis refuerza el apoyo.