El "Gran Hermano" ya está aquí: 7 radares y 17 cámaras de control de tráfico se activan el martes

El «gran hermano», el ojo que todo lo ve del tráfico, llegará a las calles de Ourense a partir de este próximo martes, 16 de septiembre, fecha en la que el Concello de la capital ha decidido poner en marcha la batería de cámaras y radares fijos, que llevaban ya un año instalados y sin activar, pero que, a partir esa fecha estarán fotografiando y anotando las matrículas de los coches que superen la velocidad máxima permitida en siete puntos de la ciudad.

También se accionan ese mismo día las cámaras que estarán grabando y archivando de forma automática para posterior sanción, las matrículas de los coches que entren en el casco histórico sin tener autorización para ello. Esas cámaras sustituirán a las antiguos pivotes anulados en 2020 por el alcalde como método de minorizar el acceso de coches a la zona declarada peatonal.

El gobierno local anunció ayer que este complejo sistema de control de velocidad y acceso al casco histórico que es peatonal se pone en marcha el martes coincidiendo con la Semana Europea de la Movilidad.

Ubicación cámara de control

Los puntos de control de acceso al casco histórico con cámaras, estarán ubicados en 17 puntos: calle Paseo con calle Parque San Lázaro; cruce de calle Paseo con Concordia; intersección de calle Progreso con calle Alejandro Outeiriño y cruce Progreso con Praza Fonte do Rei. También se instalarán cámaras de control para detectar vehículos no autorizados en el cruce de los jardines Bispo Cesáreo con Praza Mayor; cruce de Progreso con Doutor Marañón; cruce de calle As Burgas con entorno de As Burgas y cruce de Praza da Ferreiría con rúa Pelayo.

También se activan las situadas en las intersecciones de calle García Mosquera con rúa Villar; García Mosquera con calle Villar; Padre Feijóo con calle Dous de Maio;Xosé Ramón Fernández con Praza Rafael Dieste; calle Rafael Dieste con Praza de San Cósmede; intersección de las calles San Francisco con Arturo Pérez Serantes; calle Santo Domingo con calle de Concordia y en Santo Domingo con Parque de San Lázaro, además de la rúa Pena Corneira.

Localización de los radares

En cuanto a los radares de control de la velocidad, que impondrán fuertes sanciones según el número de kilómetros que se sobrepase el máximo permitido, están ubicados en Avenida de Marín, sentido entrada nada más pasar el puente de la N-525 que es a 30 kilómetros hora y avenida de Zamora (carretera de Seixalbo), a la altura de la Ford, donde la velocidad máxima es a 50 kilómetros por hora.. Otro está ya ubicado en la Avenida Eulogio Gómez Franqueira en A Ponte donde la circulación debe ser de a 35a 0 km/hora. También en la Avenida Otero Pedrayo (inmediaciones del campus), donde la velocidad máxima es de 50 km/hora.

En calle de Nosa Señora da Saínza irá otro radar para comprobar que se cumplen los 30 kilómetros por hora. Y En Pena Trevinca está otro radar para garantizar que no se sobrepasa esa misma velocidad. Finalmente en la Nacional 120 otro radar vigilará que no se superen los 50 por hora.

Se da la circunstancia de que la puesta en marcha de estos radares, coincide con el día de estreno de las nuevas líneas e itinerarios de bus de la ciudad, que está generando protestas en muchos barrios.