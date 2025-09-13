Fiesta Infantil y Xavier Díaz ◘& Adufeiras de Salitre en O Carballiño
Con motivo de las fiestas patronales, O Carballiño ofrece hoy la Festa Infantil de Olimpíadas con la animación musical de DJ Tibu en la plaza Emilia Pardo Bazán a partir de las 17.00 horas. La charanga CLK ambientará las calles de la villa, y por la noche Xabier Díaz & Adufeiras de Salitre, en concierto a las 23.00 horas en la Plaza Mayor, con la presentación del último álbum, «Axúdame a sentir». Cierran los Festicultores Troupe y el espectáculo piromusical en la Plaza de la Veracruz.
