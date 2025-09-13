Fallece una mujer en A Veiga tras caer a un desnivel y llamar ella misma a emergencias

Una mujer falleció ayer en la parroquia de Prada, en el municipio ourensano de A Veiga, tras sentirse indispuesta, caer en un terraplén y fallecer pocos momentos después de pedir ayuda telefónica a los servicios de emergencias. Todo apunta a una muerte natural, y no fruto de la caída, según fuentes próximas a los servicios que atendieron a la víctima.

El suceso se produjo a media mañana cuando la mujer, de 69 años, con una patología crónica, según el teniente alcalde y responsable de Protección Civil, sufrió un mareo y como consecuencias del mismo cayó por un terraplén de escaso desnivel.

Una vez allí aún tuvo tiempo, afirman las mismas fuentes, de llamar al servicio de emergencias. Hasta el lugar se desplazaron efectivos del GES de A Veiga, que se encargaron de su rescate y se le practicaron maniobras de reanimación pero los servicios sanitarios solo pudieron confirmar su fallecimiento.

En el amplio operativo desplegado en la zona participaron Urgencias Sanitarias de Galicia-061, la Guardia Civil de Tráfico, el GES y la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de A Veiga.

Desde Urgencias Sanitarias se movilizó el helicóptero medicalizado con base en Ourense, pero el fallecimiento de la mujer se produjo en el mismo lugar en el que se había desvanecido y según el teniente alcalde , con signos aparentes de muerte natural.