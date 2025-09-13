Detenidos tres miembros de un grupo criminal autores de robos en viviendas de O Carballiño

El Equipo Roca de la Comandancia de la Guardia Civil de Ourense en el marco de la Operación «RECOU», ha desarticulado un grupo criminal y detenido a tres personas además de investigar a otras dos —que se encuentran cumpliendo condena en los centros penitenciarios de O Pereiro de Aguiar y Monterroso— como presuntos autores de tres delitos de robo con fuerza y un delito continuado de hurto en el municipio de O Carballiño.

Entre los robos que se le imputan están uno con fuerza el 20 de julio de 2024 en dos viviendas en Arcos (O Carballiño), donde tras acceder al interior se apoderan de 24.000 euros en efectivo y joyas. Uno de los integrantes de este grupo criminal habría sustraído joyas de forma continuada entre los años 2019 y 2021 aprovechando que tenía acceso al interior del inmueble, dado que tenía relación familiar con los propietarios de la vivienda.

También el 15 de e febrero de 2025 se les atribuye un robo con fuerza en una vivienda de A Uceira (Carballino) donde tras utilizar el método del escalo con una escalera, que había sido previamente robada, accedieron a un bloque de viviendas y entraron a una situada en un segundo piso, y se apoderan de 620 euros y bolsos que contenían tarjetas bancarias y documentación personal.

Los tres detenidos en esta operación del Equipo Roca de la Guardia Civil, han pasado a disposición del Tribunal de Instancia Plaza Uno de O Carballiño que decretó el ingreso en prisión para los tres detenidos.