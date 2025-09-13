El Concello, condenado a indemnizar a 62 policías por no velar por su seguridad

E·l Juzgado de lo Social Número 1 de Ourense estima en parte la demanda formulada por 62 agentes de la Policía Local contra el Concello de Ourense y declara que la administración municipal «ha incumplido la normativa de prevención de riesgos laborales, con vulneración de los derechos fundamentales a la integridad psicofísica y moral de los agentes de Policía Local que han presentado la presente demanda». En consecuencia, continúa el fallo «se condena al citado organismo a que abone a cada uno de los demandantes la cantidad de 1.000 euros », indica. Esta cifra supone el pago de un total de 62.000 euros, a los policías municipales demandantes, que pedían 8 millones de euros de indemnización. Contra el fallo cabe recurso ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.

En un contexto de litigios judiciales de funcionarios del Concello por impagos en pluses de nocturnidad y festividad o discrepancias salariales que ocupan muchas horas este fallo se produce tras la denuncia realizada por esos 62 agentes, que demandaron Concello de Ourense por supuestas deficiencias en materia de prevención de riesgos laborales.

Relataban entre otros asuntos la deficientes medios de acceso a medios de protección adecuados y la ausencia de protocolos de seguridad. Además, mencionan diversas incidencias registradas en los últimos años que, según los demandantes, reflejan la necesidad de mejoras en este ámbito.

Entre las muchas alegaciones de los demandantes aparece la falta de puesta a disposición de los elementos y equipos de protección personal y colectiva para la realización del trabajo, señalando, que así, en contra de lo expresamente dispuesto en la Ley 4/2007, de 20 de abril, de Coordinación de Policías Locales y Decreto 15/2023, de 12 de enero, que la desarrolla, los diferentes elementos de protección tales como escudos, cascos, pistolas Taser, pinchos para controles, etc., que según la normativa aplicable deberán estar en los vehículos de uso de patrulla para estar accesibles a todos los policías, están guardados bajo llave en

La falta de cursos formativos, protección especial en pruebas de tiro, en actuaciones de calle, y un largo etcétera de aspectos han sido reconocidos ahora parcialmente en esta fallo aunque la indemnización propuesta y sujeta a recursos por ambas partes sea muy inferior a esos ocho millones inicialmente solicitados.