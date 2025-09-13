La comunidad de Venezuela honra a la Virgen de Coromoto
La numerosa comunidad de Venezuela en Ourense, celebra hoy en esta ciudad de acogida, uno de sus ritos más queridos, como la conmemoración de una de sus patronas, la Virgen de Coromoto. Los actos religiosos tendrán lugar hoy a las 19.30 horas en la iglesia de Cristo Rey en las Lagunas y consistirán en una misa.
