Celanova acoge a expertos en biodiversidad y defensa de la vid

Vilanova dos Infantes, en Celanova, acoge el día 27 el «III Encontro Burla Verde pola Defensa da Terra», que reunirá a personas y colectivos de todo el país que luchan por la defensa de la vida, de la biodiversidad y del territorio. Es un espacio de encuentro, aprendizaje y celebración que combina charlas, talleres, música, juegos tradicionales y actividades comunitarias para visibilizar las luchas en defensa de la tierra y ofrecer alternativas al modelo extractivista. Habrá talleres participativos de «Reciclaje de ropa» o «Biodanza», espacios poético-sonoros, teatro, títeres, mercado de artesanía y productos ecológicos, y más actividades.