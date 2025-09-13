Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El castro de San Cibrán de Lás, escenario de la cuarta edición del Festival Celta de San Amaro

El Concello de San Amaro acoge el día 20, en el Castro de San Cibrán de Lás, el IV Festival Celta, que arrancará a partir de las 12.30 horas y este año tendrá un momento muy especial, el homenaje al druida Víctor Gulías, uno de los grandes impulsores y colaboradores de esta celebración, que dejó una profunda huella en esta cultura. Habrá recreaciones históricas, música y tradición celta. Organizan el Concello de San Amaro y el grupo Dar Trela, y colaboran la Xunta, Diputación, Terra Corpora y Tir na nÓg.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents