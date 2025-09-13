Una casa rural ‘in English, please’

En la parroquia de Parada de Outeiro, y más concretamente en el lugar de Bréixome de Abaixo, se puede encontrar desde ahora un claro ejemplo de que los libros, y en este caso también las viviendas, no se deben juzgar por su portada. En esta comunidad de vecinos se inauguró el día de ayer la casa rural «EnGalicia». En aspecto, es similar a cualquier otra de la zona: tres habitaciones ofrecen alojamiento a un máximo de cinco personas, y el exterior cuenta con una finca con plantaciones de kiwis, tomates o incluso chiles que los huéspedes pueden comer cuando deseen. Pero la sorpresa llega al conocer a la anfitriona, y la única regla que pone en su oferta: «Cuando vengas, sólo puedes hablar en inglés, y da igual si tu nivel es nulo o avanzado», explica Pamela Howell, la dueña de la vivienda.

Pero que no cunda el pánico: aunque le cuesta defenderse en español, Pamela, de abuelos jamaicanos y originaria de la ciudad de Birmingham (Inglaterra), lleva más de 30 años trabajando como profesora de la lengua, y ha mejorado el nivel de todo tipo de perfiles: «He dado clases desde a niños de 14 meses hasta personas de 72 años, y he enseñado tanto a gente que empezaba de cero como a varios que se presentaron al C2 (el reconocimiento oficial de idiomas más elevado que se puede conseguir)». Hablando con ella, se entiende entonces que la regla no es un capricho, sino su forma de ofrecer una experiencia de inmersión lingüística.

La idea de Pamela se cocinó a fuego lento. Aunque desde hace siete años (cuando ya trabajaba en Galicia) ya le rondaba por la cabeza la idea de «tener una pequeña casa en el medio de la nada», su deseo de poder utilizar esa vivienda para un buen común llegó con el COVID. Con el cierre de fronteras, se cerró también la posibilidad de mandar a los más pequeños de la casa a un país británico durante las vacaciones para que aprendiera inglés de forma inmersiva. Además, estas experiencias no son para todos los bolsillos: si ya antes de la pandemia los paquetes de viaje a Irlanda o Inglaterra eran costosos, la inflación que experimentó España los años posteriores restringe aún más el número de familias que se lo puede permitir una vez reabierta la circulación internacional. Fue ahí cuando a Pamela se le encendió la bombilla: «Pensé: ‘Sería bonito si el lugar que imagino fuera uno donde la gente pudiera venir y sentirse completamente inmersa en la lengua inglesa, y que así pueda practicar».

Estado de la vivienda en 2021, cuando Pamela la adquirió. / FdV

A partir de ahí, comenzó el trabajo para convertir el sueño de Pamela en una realidad. El 8 de marzo de 2021, se hicieron con la propiedad situada en Bréixome de Abaixo, que en ese momento tenía un aspecto muy diferente: sólo un habitáculo y el resto de estancias se dedicaban a cortellos. Bajo la batuta de su marido Jose, vigués desde la cuna, y con la ayuda de varios amigos, pavimentaron toda la vivienda, colocaron nuevas ventanas y reformaron todos los suelos con más pasión que conocimiento: «Mis amigos estaban mirando en YouTube tutoriales de cómo cementar», confiesa Pamela entre risas.

La casa rural, ya reformada, con Pamela, Jose y sus vecinos, Olga y Camilo. / David Alján

Inmersión gastronómica

Al igual que pasaría si se estuviera en las islas británicas, la experiencia inmersiva que Pamela ofrece va más allá del propio idioma: «Quiero que la gente que venga, tras pasar tres días o una semana aquí, se vaya diciendo que se sintió como si estuviera en Inglaterra, pero con todas las comodidades que ofrece España». Para ello, propone actividades como la famosa hora del té, en la que a las 16:00 los huéspedes y la anfitriona se reunirían a charlar entre emparedados e infusiones, o la idea de enseñarles a preparar un full English breakfast, el contundente desayuno con el que los ingleses empiezan el día, y que «son cosas que harías si estuvieras viviendo en Gran Bretaña».

Pamela, en la sala de la casa rural destinada a tener conversaciones individuales en inglés. / David Alján

Aunque sí está descubriendo Ourense por primera vez con esta aventura, Pamela no es primeriza en nuestra comunidad. Ayer se cumplieron exactamente 12 años desde que aterrizó en España de la mano del grupo Vaughan, que la contrató para impartir clases tantos particulares como a grupos especializados: «siempre miré más allá de lo habitual, y en mis alumnos no veo ni su trayectoria ni el entorno, sólo a la persona y sus necesidades. Aunque no sabía español, siempre tuve buenas dotes de comunicación, y Vaughan vio en eso una oportunidad para que la gente aprendiera inglés sin excusas».

Una oportunidad que le llegó en un contexto más que complejo. Con 44 años y dos hijas, se acababa de divorciar. Necesitaba un cambio de aires, y vio en el país ibérico el lugar perfecto para tomarlo: «Tanto aquí como en Inglaterra la gente pensaba que estaba loca por mudarme sin conocer el idioma, pero yo decía ‘¿qué nuevo inicio puede ser más nuevo que este?’». Eso sí, el cambio no sería a cualquier precio. Pamela quería escapar del bullicio en la nueva aventura de su vida, y en Madrid, el primer destino que le ofreció Vaughan, no encontró esa oportunidad: «Tras tres semanas, me di cuenta de que no era el lugar. No iba a dejar una gran ciudad para mudarme a otra igual de inmensa». Fue ahí donde llegó la propuesta de Galicia, y más concretamente Vigo, lugares de los que, en ese momento, Pamela no conocía su existencia, pero que le convencieron con una técnica más que curiosa: «Les pedí a Vaughan que me dijeran una sola cosa buena del lugar. Me comentaron que tenía buenas playas, y allá fui. Aunque no me avisaron de la lluvia», bromea. La ciudad olívica si que cumplió sus expectativas, y tras seis semanas de estancia, fue a buscar a sus hijas para mudarse y comenzar de nuevo.

Tras años de trabajo en academias y la Eleven School (la primera escuela británica en Vigo en aplicar el método Montessori), el nuevo proyecto de Pamela en «EnGalicia» supone un momento de calma que llevaba anhelando años, y que no realiza por motivos económicos: «La idea de la experiencia inmersiva la oferto como un servicio, con la idea de ofrecer a los demás lo que me hubiese gustado que me dieran a mí como alternativa». Este espíritu también se ve reflejado en el precio, ligeramente inferior al del resto de ofertas de la zona: por una estancia en la que caben hasta cinco personas, el importe por noche asciende hasta los 105 euros.

Quien esté interesado en aprender inglés de forma inmersiva con Pamela el interior de la comarca de A Limia, podrá hacerlo a partir de octubre, cuando «EnGalicia» comenzará a estar disponible para reservas a través de su página web o la aplicación Booking.