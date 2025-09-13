Cartelle, un territorio al 90% reorganizado

Hace muchas décadas que el Concello de Cartelle dejó de ser el municipio con más parcelas de España, y se convirtió en un pionero en la concentración parcelaria, ya que el 90% de su territorio está reorganizado, pero no consta así en el catastro.

El alcalde, Jaime Sousa, explica que el catastro no está actualizado por lo que aún figuran las fincas como estaban antaño, cuando en realidad hace ya casi 50 años que en Cartelle se inició la concentración parcelaria, por lo que esos datos se quedaron «obsoletos». Lamenta que ello conlleva un problema serio a la hora por ejemplo de hacer las notificaciones a los titulares de parcelas para su limpieza, ya que «el documento más accesible para apoyarte es el catastro y entonces estás notificando a lo mejor a una persona que la vendió hace 20 y no aparece en el catastro el nuevo propietario». Puede incluso aparecer el titular de hace 50 años cuando hace 20 que pasó el proceso de parcelaria por allí. Y otro problema es que «aún no llegaron la mayoría de los títulos de propiedad» de esta parcelaria.

Esta situación hace difícil mantener todo limpio para evitar los incendios. A mayores, comenta que no hay gente para contratar para limpiar las fincas, y cobran lo que quieren.

Comenta que en Cartelle mucha gente no cumple con la normativa de limpieza de las franjas de protección a pesar de que se ponen bandos y «si sancionas no eres bueno».

Apunta Sousa que más de 50% de la concentración parcelaria también está a monte, salvo zonas de Maravillas y Aúlfe en donde aún quedan algunas cabezas de ganado sueltas y son fincas fáciles de trabajar.