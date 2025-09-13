Afaor celebra el mes del alzhéimer con mesas informativas

Afaor conmemora el mes del alzhéimer con actividades en varios concellos. El día 16 mesa informativa en O Carballiño, el día 18 mesa informativa en Celanova, el 19 el IV Torneo Benéfico de Ajedrez y mesas informativas en Ourense y Barbadás, el día 20 Paseo por la Salud, el domingo 21 Iluminación Solidaria (Puente Romano y Diputación), el día 22 mesa informativa en Xinzo de Limia, y el día 23 en San Ciprián.