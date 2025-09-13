Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Afaor celebra el mes del alzhéimer con mesas informativas

Afaor conmemora el mes del alzhéimer con actividades en varios concellos. El día 16 mesa informativa en O Carballiño, el día 18 mesa informativa en Celanova, el 19 el IV Torneo Benéfico de Ajedrez y mesas informativas en Ourense y Barbadás, el día 20 Paseo por la Salud, el domingo 21 Iluminación Solidaria (Puente Romano y Diputación), el día 22 mesa informativa en Xinzo de Limia, y el día 23 en San Ciprián.

