Más de 41.000 ourensanos padecen de migraña

Más 41.000 personas en la provincia podrían padecer migraña, la enfermedad neurológica más frecuente y común en las consultas del Servicio de Neurología del Área Sanitaria de Ourense, Verín y Valdeorras, que se sumó ayer al Día Internacional de Acción contra la Migraña, como vía para dar visibilidad a una patología que sufre de un doble estigma: banalización y, por consiguiente, infradiagnóstico.

Es la primera causa de discapacidad en adultos menores de 50 años, con una importante diferencia de género. La Sociedad Española de Neurología estima que afecta al 18 % de las mujeres y al 9 % de los hombres, que en Ourense supone más de 28.000 mujeres y 13.000 hombres con esta patología.

Este ano la campaña tiene por lema «Deseos extraordinarios», para visibilizar la aspiración de los pacientes para vivir sin dolor ni limitaciones, poniendo el foco en el diagnóstico precoz, al que se suma el Servicio de Neurología de Ourense, que tiene una consulta monográfica específica semanal para atender los casos más graves.