Toén acogerá en octubre la Mostra Internacional del Entroido
A.F.
En Toén se presentó ayer la primera Mostra Audiovisual del Entroido, el Meabe, organizada por la Asociación Cultural Entroido de Mugares y se celebrará el 4 de octubre, a las 16:30 horas . Según su presidente, Roberto Álvarez, «el objetivo va más allá de ser una simple mostra, pretende convertirse en un punto de encuentro para creadores, un espacio de inspiración y un revulsivo para quien investiga, documenta y mantiene viva la tradición do Entroido».
La elección del pueblo de Meabe como sede «no es casual, es una apuesta por dar vida al rural y devolverle protagonismo a nuestra aldea», demostrando que desde ella «también se puede generar cultura combinando tradición e innovación». Es la primera mostra centrada íntegramente en el Entroido y «nos consta que no hay otra igual, cuando menos, en la península ibérica». En esta primera edición se ofrece, por ejemplo, el documental de CeltaMedia, obras de Lembrame.gal, Laura Prieto o de la propia Asociación Banda Molona y Baiuca.
