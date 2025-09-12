Toén acogerá en octubre la Mostra Internacional del Entroido

En Toén se presentó ayer la primera Mostra Audiovisual del Entroido, el Meabe, organizada por la Asociación Cultural Entroido de Mugares y se celebrará el 4 de octubre, a las 16:30 horas . Según su presidente, Roberto Álvarez, «el objetivo va más allá de ser una simple mostra, pretende convertirse en un punto de encuentro para creadores, un espacio de inspiración y un revulsivo para quien investiga, documenta y mantiene viva la tradición do Entroido».

La elección del pueblo de Meabe como sede «no es casual, es una apuesta por dar vida al rural y devolverle protagonismo a nuestra aldea», demostrando que desde ella «también se puede generar cultura combinando tradición e innovación». Es la primera mostra centrada íntegramente en el Entroido y «nos consta que no hay otra igual, cuando menos, en la península ibérica». En esta primera edición se ofrece, por ejemplo, el documental de CeltaMedia, obras de Lembrame.gal, Laura Prieto o de la propia Asociación Banda Molona y Baiuca.