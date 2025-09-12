Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La residencia de Allariz celebra hoy sus cuatro décadas de apertura

La residencia Nuestra Señora de Villanueva de Allariz está hoy de fiesta.. El centro, perteneciente a la Fundación San Rosendo, celebra este viernes su fiesta patronal, y, también, el 40 aniversario de su puesta en marcha. La celebración comienza con una misa, la proyección de un vídeo de homenaje y una comida de confraternidad.

