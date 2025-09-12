O Ribeiro pide «sensibilidad» a Traballo con el control de ayuda familiar en las vendimias

Se iniciaron las labores de vendimia y ya las primeras inspecciones de trabajo. La alcaldesa de Cenlle, junto con los alcaldes de Beade y Castrelo de Miño, y ediles de los municipios de Arnoia, Ribadavia y Leiro, se reunieron ayer con la directora provincial de Inspección de Traballo de Ourense, Genoveva García Ballón, para trasladarle la preocupación de las inspecciones realizadas en la comarca de O Ribeiro.

Esta cita tuvo por objetivo abordar la preocupación de los vecinos y los representantes municipales ante la falta de información y la incerteza sobre la posibilidad de que personas amigas, vecinos o familiares puedan ayudar de forma altruista en la vendimia sin infringir la normativa de trabajo. Los políticos destacaron la importancia de esta colaboración generosa en la comarca, una tradición que se mantuvo durante años. Consideran que bastante castigada está la comarca con la Flavescencia Dourada, el mildiu que este año atacó especialmente a O Ribeiro, los incendios, y el abandono de parcelas ante tanta burocracia y falta de personal.

Por su parte, García explicó que las inspecciones son rutinarias, todos los años, con el fin de garantizar el cumplimiento de la normativa laboral. Mostró su disposición a colaborar con los concellos para informar y asesorar a los vecinos y propietarios de viñedos sobre las condiciones en las que se puede realizar la colaboración altruista en las vendimias. Los representantes municipales piden de la Administración estatal una sensibilización mayor con la solidaridad entre familiares y amigos en los trabajos colectivos como marca la tradición en Galicia desde siempre.