Noche de gala en el balneario de Laias para presentar la 30 edición del OUFF

El Ourense Film Festival (OUFF) celebra este año uno de sus cumpleaños más simbólicos, el de la trigésima edición, por lo que el acto de presentación del mismo se llevó a cabo anoche, en un escenario especial, el del balneario de Laias, donde se desveló además que uno de los premios más icónicos de este certamen cinematográfico, la Calpurnia de Honor , será este año para el guionista y director Daniel Guzmán.

Así lo anunciaba ayer oficialmente el presidente de la Diputación Luis Menor, durante la presentación oficial, en esta cita plagada de autoridades, y personalidades del mundo del cine. Luis Menor calificó a Daniel Guzmán, como «referente del cine social en España», pues cuenta con una amplia trayectoria en cine y televisión y es ganador de dos premios Goya.

Durante el acto intervinieron el director artístico del festival, Óscar Doviso; el director general de Cultura de la Xunta de Galicia, Anxo M. Lorenzo; el director de la Agencia de Turismo de Galicia, José Manuel Merelles; y el presidente de la Diputación de Ourense, Luis Menor, quien coincidieron en destacar la relevancia del OUFF cómo referente cultural y escaparate internacional del cine. La cita en Laias marca el inicio de una edición especialmente simbólica, que celebra tres décadas de compromiso con el cine y con la promoción cultural de la provincia.

Libro recopilatorio

Doviso presentó el libro conmemorativo de la 30ª edición, una obra de la periodista Sonia Torre Delgado que recoge, con una mirada panorámica y emotiva, algunos de los momentos más significativos vividos a lo largo de estas tres décadas.

«El volumen no pretende ser una enciclopedia exhaustiva, sino un ejercicio de memoria que reivindica el papel del certamen como espacio de encuentro, formación y homenaje al cine gallego, nacional e internacional, porque el Festival de Ourense es mucho más que una semana de proyecciones: es historia viva, industria y cultura compartida» señaló

El director del OUFF también quiso expresar su más sincero agradecimiento a todas las instituciones, organismos, entidades y empresas que hacen posible esta edición. En primera instancia por su implicación y apoyo a la Diputación de Ourense, patrocinador principal. Reconocimiento especial a la Xunta de Galicia, a la Agencia Gallega de las Industrias Culturales, a Turismo de Galicia y la Galicia Calidade, cuyo apoyo institucional refuerza la proyección cultural, turística y la calidad del festival y citó a toda s las institucines públicas y privadas que lo hacen posible.

Además, Doviso anunció los miembros del jurado de la Sección Oficial Internacional, Sección Oficial Panorama Galicia, Sección Oficial Cortometrajes, AISGE y CIMA.

Revulsivo económico

Por su parte, el presidente de la Diputación, Luis Menor, definió el OUFF como «el festival de cine por excelencia de Galicia» y reafirmó el compromiso de la institución provincial con el futuro del gran evento del audiovisual, asegurando que «si es necesario, la Diputación seguirá cubriendo los desiertos culturales de la ciudad».

Menor puso en valor el «gran retorno económico» del OUFF, ya que «significa mucho más que una semana de cine», que se traduce en «visitantes que dejan huella en los comercios, en la hostelería, en la provincia». Además, felicitó al nuevo equipo del OUFF por el «respeto y profesionalidad» por este evento que, dijo Menor, «beneficia a toda la provincia y nos hace sentir orgullosos de una identidad propia».

El OUFF · Ourense Film Festival se celebrará de 26 de septiembre a 5 de octubre de 2025, coorganizado por la Diputación de Ourense y la Asociación Luarada. Entre las muchas novedades para esta edición, destacan la residencia audiovisual para creadores jóvenes Chispas, la composición de un tema musical propio a cargo de José Manuel Cancela, nuevas secciones como Generación OUFF o el rediseño de la Calpurnia por el escultor Manuel Buciños.

El festival no sería posible sin el compromiso de los patrocinadores, que, gracias a su colaboración, acercan el mejor del cine internacional y gallego al público ourensano en una cita que será más especial que nunca.

Evento «único»

El director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, participó esta tarde en la presentación de la 30 edición del Ourense Film Festival (OUFF), donde destacó «el carácter único de este evento, el certamen internacional de carácter competitivo más antiguo de Galicia, y la proyección que este supone para toda la provincia de Ourense y para Galicia general, al poner la comunidad en el mapa de los certámenes audiovisuales”.

El OUFF se presentó ayer con todos los honores, en un cuento que se prolongó luego entre políticos y representantes del sector audiovisual y miembros de los distintos jurados pero las proyeccioónes y el programa no arrancará hasta el 26 de septiembre y se prolongará hasta el 5 de octubre inclusive.