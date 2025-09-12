Un millón de euros para obras en las iglesias de Flariz y Vilaza

La Xunta adjudicará este mes las obras para reparar la torre del campanario de la iglesia de San Salvador de Vilaza, en el Concello de Monterrei. Esta intervención se une a la que ya está en marcha para la rehabilitación de la iglesia de San Pedro de Flariz, en este municipio, por más de 500.000 euros. Con estas obras, el conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos, subraya así «el compromiso que mantenemos con la provincia de Ourense tanto con actuaciones vinculadas a la arquitectura como a las que tienen que ver con yacimientos arqueológicos».

López Campos visitó la torre del campanario de la iglesia de San Salvador de Vilaza en la que el Gobierno gallego prevé invertir cerca de 500.000 euros. Acompañado por el delegado territorial de la Xunta en Ourense, Manuel Pardo, recordó que los trabajos, con un plazo de ejecución de 12 meses desde su inicio, pretenden resolver los problemas de estabilidad en la torre y otras cuestiones relacionadas con el aspecto y conservación en las fábricas de piedra. También se intervendrá sobre el funcionamiento de las instalaciones de electricidad y de protección frente a los rayos.

Así, concretamente las obras contemplan dar solución a los daños estructurales que presenta la torre ya que tiene importantes fisuras y grietas que provocan deformaciones en este elemento. A mayores, se llevarán a cabo intervenciones inacabadas del pasado y se hará una limpieza externa e interna.

Se ejecutará la recolección de las campanas, que serán restauradas, y del reloj, en el que también se acometerá una limpieza de la maquinaria antigua, además de rehabilitar elementos escultóricos singulares. Se colocará un nuevo pararrayos y mallas antipájaros en los huecos.

Y la rehabilitación de la iglesia de San Pedro de Flariz, un edificio barroco que forma parte del Catálogo do Patrimonio Cultural de Galicia, consiste en obras en la cubierta, carpintería y otros elementos con una inversión de 579.236,63 euros.