Manzaneda, Vilariño y Viana ya son entroidos de interés turístico
Esta declaración de ámbito nacional se ha hecho oficial con la publicación del reconocimiento a sus fiestas de carnaval en el BOE
Los entroidos de la provincia han sido siempre joyas de interés del patrimonio material e inmaterial de inmedible valor y, además desde ayer, tres de ellos los de Vilariño de Conso, Manzaneda y Viana do Bolo y sus coloristas personajes, han sido declaradas ya de forma oficial como Fiestas De Interés Turístico Nacional. De ‘Interés’, y en mayúscula.
El Boletín Oficial del Estado publicó ayer esta declaración institucional, el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, y e l subdelegado del Gobierno en Ourense felicitaron a los tres municipios “pues esta distinción honra el esfuerzo colectivo de los vecinos y vecinas que, generación tras generación, mantuvieron viva la esencia de los entroidos de los ayuntamientos de Manzaneda, Viana do Bolo y Vilariño de Conso”, señaló Pedro Blanco , quien recibe, «con orgullo·» esta declaración, que se espera que sea «un revulsivo para estas zonas, con un importante impulso al turismo” .
Se trata de tres entroidos tradicionales que se celebran en estas localidades limítrofes entre sí, y los vecinos de cada municipio, agrupados en folións (procesiones), se unen a las celebraciones de los otros municipios. A modo de embajadas entre aldeas, se concertaban y se siguen concertando visitas e intercambios con folións de otros pueblos.
Uno de los trazos característicos más importantes y conocidos de estas fiestas son las máscaras y personajes identificativos que cada uno de estos entroidos s tienen en común. En Manzaneda, la tradicional Mázcara, y la figura del Boteiro, en Vilariño de Conso y Viana do Bolo. Es difícil los orígenes y motivos de estos entroidos asociados a fiestas pagana de carácter ancestral.
