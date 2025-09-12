Investigado un octogenario por el incendio de Chandrexa de Queixa
L. González
Ourense
El Servicio de Protección de la Naturaleza Seprona de la Guardia Civil de A Pobra de Trives tomó declaración en calidad de investigado a un octogenario como presunto autor de un delito de incendio forestal por imprudencia ,registrado en Chandrexa de Queixa el pasado 8 de septiembre, en la parroquia de Casteloais; donde afectó a 18,5 hectáreas.
La investigación pudo determinar que el incendio se produjo debido a una quema no autorizada en la finca del investigado. En las labores de extinción participaron 4 helicópteros, 4 avionetas, 3 motobombas y 10 brigadas.
