Herido un mecánico al caerle encima la puerta de un autobús
El operario fue evacuado en helicóptero medicalizado tras sufrir un golpe en la cadera
L. González
Un mecánico resultó herido este jueves enAmoeiro tras caerle encima la puerta de un autobús mientras realizaba labores de reparación en el vehículo.
El accidente ocurrió alrededor de las diez de la mañana, en las inmediaciones de la carretera OU-0524, según informó el 112 Galicia. Fue una persona que se encontraba en el lugar quien alertó al servicio de emergencias, explicando que el operario había recibido un fuerte golpe en la cadera al desprenderse la puerta del autobús sobre él.
Ante la gravedad del suceso, el 112 movilizó al servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que activó el helicóptero medicalizado con base en Ourense para evacuar al herido. La aeronave aterrizó cerca del lugar del accidente con el apoyo de los voluntarios de Protección Civil de Amoeiro y de la Guardia Civil.
