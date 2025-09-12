El GDR Limia Arnoia arrienda nuevas parcelas en la Finca Antela

El GDR Limia Arnoia abrió la segunda convocatoria para el arrendamiento de las parcelas agrícolas en la Finca Antela, propiedad de la Diputación y cedidas para desarrollar el proyecto «Aterra», que tiene como objetivo la puesta en valor y defensa del medio rural como creador de riqueza y bienestar. En la primera convocatoria se adjudicaron unas 30 hectáreas a tres agricultores con certificación ecológica del CRAEGA.

El GDR lanza esta segunda fase en la que se ofertan 12,729 hectáreas en régimen de arrendamiento. Los contratosserán por 5 años, prorrogables hasta 8, previa solicitud y evaluación del comité de seguimiento. Todos los cultivos deberán estar certificados en ecológico por el CRAEGA y el precio del arrendamiento es de 300 euros por hectárea al año. Están excluidos el primer año los agricultores de nueva incorporación o que se den de alta en los 12 meses previos a la publicación de las bases. Las bases están disponibles en www.aterra.gal y el plazo para presentar solicitudes es de 20 días naturales, contados desde este martes.