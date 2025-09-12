Expofamilia, dos días con más de medio centenar de talleres de salud, crianza, ocio y deporte

Expourense acogerá los días 13 y 14 de septiembre Expofamilia 25, la Feria de la Salud y el Bienestar en la Familia, que se celebrará los días 13 y 14 de septiembre en el recinto ferial ourensano, y que ofrecerá más de 50 actividades, para conectar a las familias con profesionales de los ámbitos sanitario, educativo y del bienestar a través de un formato innovador, participativo y comprometido con la diversidad.

Habrá actividades dirigidas por otros tantos profesionales, pensadas para todas las edades: charlas y talleres sobre salud y crianza, zona multideporte, espacio musical, talleres en familia, zona comercial y de expositores, además de áreas dedicadas la asociaciones y entidades sociales social.

Como novedad en esta edición, habrá un Espacio de Diálogo: Maternidad Real, un coloquio próximo y auténtico entre madres que compartirán sus experiencias reales sobre la maternidad. En este encuentro intervendrán las conocidas periodistas y actrices María Mera y Raquel Atanes, que acercarán vivencias, reflexiones y retos del día a día de la crianza.

En el acto de presentación participaron entre otros Santiago Álvarez González, Director Territorial de la Consellería de Política Social, María Teresa Barge, diputada de Igualdad; Tamara Silva concejala de Educación y Juventud del Ayuntamiento de Ourense. También Mary Salgado y Tania Cardenal Mera, en representación del equipo organizador de Expofamilia , así como Rogelio Martínez director gerente de Expourense.

Entre los ponentes estrella de la oresente edición destacan también Carlos González, pediatra y referente en la crianza respetuosa; Armando Bastida, enfermero pediátrico y divulgador ; y Sara Desirée Ruiz, educadora social y autora de varios libros sobre adolescencia.

Las entradas están disponibles a través de la plataforma viveitx.co, con un precio a partir de 17,90 euros, que da acceso a toda la feria, incluidas las charlas, talleres, espacios infantiles y servicios de conciliación.