Donativos de un taller de empleo para el asilo de Ribadavia

El alumnado del taller de empleo, en la modalidad de hostelería, donó al asilo de Ribadavia la recaudación obtenida en su proyecto formativo. En los últimos meses las personas participantes pusieron en marcha un pequeño bar como parte de su formación práctica y la recaudación obtenida de esta actividad fue destinada íntegramente a esta residencia de ancianos en un gesto solidario que pone en valor el compromiso social del programa formativo. Desde el Concello destacan que este tipo de iniciativas reflejan la importancia de estos talleres para la inserción laboral, y a la vez promueven valores de solidaridad y cooperación.