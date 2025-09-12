Cortes de tráfico desde hoy en Covadonga por las fiestas

La programación de actividades de celebración de las fiestas de Covadonga hará necesario realizar cortes de tráfico en varias calles . La Plaza de Covadonga, donde se desarrollarán las actuaciones cierra a la circulación de vehículos cada uno de los 3 días desde las 17.00 horas. A la misma hora se cerrará también cada jornada la calle Neptuno, donde estarán las atracciones festivas.

El domingo 14, cuando está programada la procesión, se cortará el acceso a la Plaza de Covadonga y a las calles adyacentes desde la Rampa Zaragoza, la calle Guizamonde y la calle Neptuno, entre las 13.00 y las 14.00 horas.