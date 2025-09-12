Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Cortes de tráfico desde hoy en Covadonga por las fiestas

REDACCIÓN

Ourense

La programación de actividades de celebración de las fiestas de Covadonga hará necesario realizar cortes de tráfico en varias calles . La Plaza de Covadonga, donde se desarrollarán las actuaciones cierra a la circulación de vehículos cada uno de los 3 días desde las 17.00 horas. A la misma hora se cerrará también cada jornada la calle Neptuno, donde estarán las atracciones festivas.

El domingo 14, cuando está programada la procesión, se cortará el acceso a la Plaza de Covadonga y a las calles adyacentes desde la Rampa Zaragoza, la calle Guizamonde y la calle Neptuno, entre las 13.00 y las 14.00 horas.

