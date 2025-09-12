Convenio entre el Clúster da Pizarra y el Colegio de Arquitectos

El Clúster da Pizarra de Galicia firmó ayer un convenio de colaboración con el Colexio Oficial de Arquitectura Técnica de Ourense. Ambos adquieren el compromiso de realizar acciones específicas para el fomento del sector de la piedra en el ámbito de la sostenibilidad.El Clúster se compromete a contratar los servicios de publicidad en la página web del COAT de Ourense, que permitirá la difusión de la publicación «Pizarra» en formato digital en PDF en toda Galicia. Se hace a través del gabinete técnico del Consello Xeral de Arquitectura Técnica, mediante trabajo en redes sociales y de la entrega en papel de la publicación».