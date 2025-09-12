El colegio de Leiro arranca el curso con instalaciones mejoradas

Si hace unas semanas el CEIP Emilia Pardo Bazán de Leiro engalanaba su entorno con un mural del artista ourensano reconocido a nivel internacional Mon Devane, el curso ha arrancado estrenando mejoras en diferentes ámbitos del centro, con una inversión de la Consellería de Educación superior a los 100.000 euros, tal y como explica el alcalde, Francisco Fernández (PP).

Las obras responden a necesidades trasladadas por la comunidad educativa e incluyen mejoras en las aulas, el patio o las instalaciones del comedor, entre otras. Apuestan así por el trabajo entre administraciones para seguir preservando el centro. Además, desde el Concello se ofrece una ayuda de 100 euros para material escolar y ropa de deporte por cada niño matriculado, independientemente del municipio en el que esté empadronado.

Mejoras en la iluminación

Mejoras en la iluminación del paseo fluvial de Leiro. / FDV

Asimismo, se ha instalado una nueva iluminación en el paseo fluvial hasta el emblemático Ponte da Esperela, con una inversión de 30.000 euros por parte de Turismo de la Xunta. Estas mejoras tendrán continuidad con otro tramo desde la zona de O Mexieiro que se financiará un 70% desde la Consellería de Presidencia y un 30% por el Concello.