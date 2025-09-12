Cinco empresas compiten por el contrato de la limpieza

Finalmente cinco empresas, y no seis, optan a la adjudicación del contrato para gestionar el servicio de limpieza viaria y recogida de basura en la ciudad.El contrato tiene un presupuesto de 162 millones de euros en 10 años. El Ayuntamiento levó a cabo la apertura de las 6 ofertas realizadas por diferentes firmas del sector para optar al contrato y tuvo conocimiento de una curiosidad, que una de las plicas, –la SUMA con Urbaser, antigua concesionaria del servicio en Ourense–realmen al abrir presentaba una carta “para dra las gracias por la convocatoria del concurso» explica Gobierno local, un hecho «insólito, presentar una oferta para decir, que no te presentas”. Optan finalmente a gestionar el servicio FCC, Copasa, Opain con Acciona, Extraco con socios de Portugal, y Valoriza.